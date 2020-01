Meghan et Harry quittent le navire : panique à Buckingham Palace !

Coup de tonnerre au sein de la famille royale britannique. Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur volonté de prendre leurs distances avec la couronne. Le couple désire devenir « financièrement indépendant » et partager sa vie « entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord ». S’ils assurent toujours de leur soutien à la reine Elizabeth II, leur décision unilatérale a créé une crise sans précédent dans la famille royale. Pour cause, la reine elle-même ignorait tout de leur décision et a été mise au courant, comme n’importe qui d’autre, à la publication d’un post Instagram sur le compte officiel de son petit-fils. Pour tenter de trouver une sortie à la crise au plus vite, la reine a dû convoquer manu militari les hommes de la famille : le prince Charles, le prince William et, bien sûr, le prince Harry. Tous étaient réunis à Sandrigham, lieu de villégiature de la reine, pour une réunion au sommet.

En savoir plus sur Nikos Aliagas