Meghan Markle et le prince Harry : leur nouvelle vie à Los Angeles

Ils ont dit « bye bye » à la monarchie pour s’envoler pour le Canada, pays de leur rencontre. Meghan Markle et le prince Harry n’y seront pourtant pas restés bien longtemps. Le couple de jeunes parents a rapidement repris l’avion pour aller s’installer chez son voisin américain. Retour à Los Angeles, pour être au plus près de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle. Ici, loin de la monarchie et du style britannique, ils s’offrent une nouvelle vie dans une villa pour le moins cossue, avec de quoi loger Doria Ragland comme une reine.