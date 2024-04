Miami, des fêtes sans limite

Direction Miami, en Floride. On la connait pour ses plages paradisiaques, ses palmiers et ses hôtels art déco. Mais cette semaine, c’est une autre facette de la ville, beaucoup plus festive, que nous vous proposons de découvrir ! Tous les ans au mois de mars, un célèbre festival de musique attire des milliers de touristes à Miami. 50’ Inside est partis à la rencontre de Français expatriés, qui profitent de cet évènement pour se faire connaitre et booster leurs projets professionnels. Qu’ils soient restaurateurs, agents immobiliers, danseur ou DJ, tous ont vécu une semaine de folie !