Mont-Saint-Michel : les secrets d'un lieu mythique

C’est le troisième site le plus visité de France, derrière la tour Eiffel et le Château de Versailles : le Mont-Saint-Michel. Son abbaye et sa baie à perte de vue, attirent chaque année plus de 3 millions de touristes. 50' Inside est allé à la rencontre de ceux qui font tourner cette grande attraction, restaurateurs, guides, mais aussi visiteurs en quête d’émerveillement. Pourquoi ce site millénaire reste-t-il aussi populaire ?