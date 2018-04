Actuellement à l’affiche de "Annihilation" sur Netflix, Natalie Portman est devenue l’une des figures du mouvement Time’s up, qui lutte contre le harcèlement des femmes. On se souvient de son discours glaçant, le 20 janvier dernier, où elle révélait avoir été victime de terrorisme sexuel dès le début de sa carrière, à l’âge de 13 ans. De quoi éclairer d'un nouveau jour le parcours de Natalie Portman, une femme discrète, pudique à l'extrême et qui a toujours contrôlé son image. Natalie Portman, les secrets d'une star blessée, c'est tout de suite en images...