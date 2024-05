New York, la ville qui ne dort jamais

50’ Inside vous emmène dans la « ville qui ne dort jamais »… À New York ! Dans ce décor de film qui nous a tous fait fantasmer… là où tout est plus grand, où tout va plus vite, où tout est possible… Restaurateur, chef d’entreprise ou agents immobiliers, aujourd’hui, plus de 60 000 Français y vivraient leur rêve américain. 50’ Inside est allé à la rencontre de celles et ceux qui ont tout quitté pour se faire un nom et imposer leur French Touch malgré le coût exorbitant de la vie et une pression professionnelle qui interdit tout faux pas.