Neyma, la nouvelle vie parisienne du prince du foot  

C'est l'événement sportif et médiatique de cet été : l'arrivée au Paris-Saint-Germain de la superstar du foot, le Brésilien Neymar. Un transfert record, pour la somme folle de 222 millions d'euros ! Le joueur tant convoité de 25 ans est arrivé en France début août, et s'il s'est déjà fait remarqué sur le terrain, il n'est pas passé inaperçu en dehors non plus ! Alors à quoi va ressembler la nouvelle vie de la recrue vedette du PSG ? Regardez !