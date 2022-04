Nikos Aliagas : "Dans le miroir, on voit les doutes et ce qu’on ne veut pas voir"

À partir du vendredi 15 avril 2022, Nikos Aliagas présentera sa nouvelle exposition inédite, « Regards miroirs ». Deux éléments sont au cœur de ce projet : une vidéo interactive sur l’écran géant du parvis de La Seine Musicale et des tirages à découvrir à l'intérieur du bâtiment. À cette occasion, il répond aux questions de Mélissa Saint-Fort et échange sur son travail de photographe, sa vision des artistes qu’il a photographiés, la fragilité qu’il découvre parfois dans leur regard quand, à travers leur miroir, ils sont eux-mêmes, sans filtre et sans artifice.