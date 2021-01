En savoir plus sur Nikos Aliagas

L’année 2021 démarre sur les chapeaux de roue pour Omar Sy. L’acteur français est à l’affiche de « Lupin », la nouvelle série événement de Netflix et il prête également sa voix au personnage principal de « Soul », le dernier gros succès de Pixar. Entre le tournage de Lupin et sa tournée de promotion, Omar Sy a passé plusieurs mois en France, pour son plus grand bonheur (et le nôtre !).