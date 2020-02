On a assisté à la dernière de Jeff Panacloc (et Jean-Marc)

Après trois ans passés sur les routes de France –et d’ailleurs ! – Jeff Panacloc et Jean-Marc ont fait leurs adieux à la scène. Pas pour toujours, on l’espère, mais quand même avec beaucoup d’émotion. Les caméras de 50’ Inside ont pu assister aux dernières représentations, au plus près du célèbre ventriloque. Coulisses, répétitions, moments de détente et, enfin, montée sur scène, nous n’avons rien raté des derniers instants d’un spectacle qui aura fait hurler de rire plusieurs centaines de milliers de spectateurs.

