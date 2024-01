Palaces, maisons de joaillerie, … La guerre des galettes est déclarée !

Plus de 30 millions de galettes des rois se vendent chaque année et pour tirer leur fève du jeu, c’est une vraie guerre que se livrent en coulisses les boulangeries, mais aussi plus étonnant… les maisons de joaillerie et les palaces ! Alors pourquoi la galette a-t-elle conquis l’univers du luxe ? Comment les rois de la pâtisserie, comme Nina Métayer, tout juste élue meilleure pâtissière du monde, se sont-ils lâchés cette année avec des recettes toujours plus stupéfiantes et gourmandes ?