Plongez dans les coulisses de la comédie musicale Dirty Dancing

Après un triomphe en 2015 avec plus de 500 000 spectateurs et 150 représentations à guichets fermés, le spectacle revient pour une grande tournée française. Dirty Dancing, L’Histoire Originale sur Scène restitue toute la magie du film : les personnages, les dialogues, les scènes de danse sensuelles et bien sûr, la musique originale incluant l’incontournable « Time Of My Life » ! Cette semaine, Anne-Sophie s’est faufilée dans les coulisses des répétitions de Dirty Dancing qui sera en tournée dans toute la France dès la semaine prochaine. Extrait de l'émission 50'Inside du 6 janvier 2018 !