Plongez dans les coulisses de la dernière comédie de Dany Boon, « Le Lion »

Après l’énorme carton de « Bienvenus chez les Ch’tis », Dany Boon aurait eu tort de ne pas poursuivre son chemin au cinéma et dans la comédie. Avec « Raid », « Rien à déclarer », « Supercondriaque » et « La Ch’tite famille », l’humoriste a prouvé qu’il excellait aussi bien sur scène que devant – et derrière – la caméra. En 2020, il revient avec une nouvelle comédie qui promet, déjà, d’être un succès. Dans « Le Lion », Dany Boon s’entoure du chanteur Philippe Katerine, de plus en plus présent à l’écran (Le grand bain, Yves, Merveilles à Montfermeil, …). Ensemble, les deux acteurs forment un duo inattendu mais parfaitement accordé. L’un est psy, l’autre est malade. A moins que ce ne soit le contraire. Les caméras de 50’ Inside ont pu assister au tournage de la comédie événement de l’année. Bienvenue en coulisses.

