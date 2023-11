Polynésie, un paradis bleu

50' Inside vous emmène en Polynésie ! Un voyage au goût de paradis qui contrairement on ce qu'on pourrait penser, n'est pas si inaccesssible. Vous allez voir que cette France du bout du monde, ce paradis lointain et hors de portée, l’est beaucoup moins qu’avant. Des vols moins chers, des campings ou des pensions de famille pleines de charme et abordables !