Portrait d'Alain Chabat, roi de la comédie décalée

5 ans après Sur la route du Marsupilami, Alain Chabat revient avec Santa et Cie, un film qu’il réalise et dans lequel il incarne le Père Noel avec barbe et cheveux longs de rigueur ! A 59 ans, le roi de la comédie décalée n’a rien perdu de son humour. Révélé au grand public avec les Nuls, il y a déjà 30 ans, Alain Chabat a signé des films cultes parmi lesquels Didier et bien sûr Astérix et Obélix : mission Cléopâtre qui avait fait 14 millions d’entrées en France ! Rare en interview, Alain Chabat a accepté de se livrer sur 5 jours qui ont marqué sa vie.