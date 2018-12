Ils n’ont que 22 et 25 ans mais ont déjà été capables de rassembler plus de 250 000 spectateurs lors de leur dernière tournée… Big Flo et Oli ! Avec leur rap fédérateur, et après 3 albums, ces deux frères toulousains ont su conquérir la France et jouent désormais dans la cour des grands… Bigflo et Oli nous racontent les grands moments de leur fulgurante ascension. Le portrait est signé Adeline Dessons.