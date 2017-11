Le portrait de la semaine : Gilbert Montagné

Gilbert Montagné se produira aux Folies Bergère les 4 et 5 décembre, avec deux concerts qui rendront notamment hommage à son ami Gilbert Bécaud disparu il y a 16 ans. Mais quand on pense à Gilbert Montagné, on pense évidemment à ses chansons ensoleillées qui depuis 30 ans font danser toutes les générations. Faiseur de tube, toujours enthousiaste et souriant, l’artiste se confie aujourd’hui avec beaucoup de sensibilité et d’émotion sur son parcours. Un portrait signé Laura CABRELLI.