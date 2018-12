Le portrait de la semaine : Laetitia Milot

Chacune de ses apparitions dans des téléfilms est suivie par des millions de téléspectateurs…C'est l’une des actrices françaises les plus populaires de la télévision ! Laetitia Milot revient dans un téléfilm intitulé « Un bébé pour noël », qui sera diffusé lundi soir sur TF1. Un tournage particulier pour l’actrice de 38 ans, qui a interprété le rôle principal alors qu'elle était enceinte de sa petite Lyana… Son plus beau cadeau, après des années de lutte contre l’endométriose… La maternité, son combat contre la maladie, son rapport au public, Laetitia Milot se confie et revient sur 5 moments qui ont marqué sa vie. Un portrait signé Claire Plantinet. Extrait de 50' inside - L'Actu du samedi 8 décembre 2018.