Cette semaine, Tomer Sisley est l’invité de 50’ inside. Héros de la série Balthazar suivie par près de 7 millions de téléspectateurs sur TF1, Tomer Sisley est un époux et père de famille comblé. À 44 ans, Tomer Sisley est un homme heureux. Lors de cette interview exclusive, il revient sur ses plus grands rôles, son goût du risque, son amour pour sa femme… Tomer Sisley se livre et revient avec nous sur les moments forts de sa vie.