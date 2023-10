Le Portrait : Didier Bourdon, l'amitié inestimable

Didier Bourdon, son nom est inséparable de ceux de Pascal Legitimus et Bernard Campan. Les Inconnus évidemment ont marqué les années 80 et 90. Didier Bourdon est aujourd’hui à l’affiche d’un film intitulé « Inestimable ». Et pour lui, ce qu’il y a d’inestimable dans la vie c’est justement l’amitié. Celle qui a fait sa carrière et donné un sens à son existence.