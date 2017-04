Portrait — Gilles Lellouche en 5 dates  

A 44 ans, l'acteur est à l'affiche de "Sous le même toit", une comédie signée Dominique Farrugia, qui sort mercredi prochain, où il donne la réplique à Louise Bourgoin. Une comédie sur le divorce, dans laquelle deux ex qui ne se supportent plus, sont contraints de partager leur logement. Pour 50’Inside, Gilles Lellouche, comédien viril et fragile à la fois, nous raconte 5 rencontres qui ont marqué sa vie. — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 15 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.