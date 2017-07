Le portrait — Guillaume Canet  

A l’affiche mercredi prochain de « Cars 3 », Guillaume Canet prête sa voix à Flash McQueen, la petite voiture de course héros de la trilogie. Six mois après le succès de « Rock n roll », un million deux cent mille (1 200 000) entrées en France, une comédie pleine d’autodérision où il joue son propre rôle aux côtés de sa compagne Marion Cotillard… Guillaume Canet se livre et nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Regardez ! — Extrait de l'émission « 50’inside, l’actu » diffusée samedi 29 juillet, à (re)voir sur MYTF1.