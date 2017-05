Portrait – Nabilla en 5 dates  

Cette semaine, l'invitée de 50’inside s'est fait connaître avec une phrase devenue culte : "Allô ! T'es une fille et t'as pas de shampoing !", évidemment il s'agit de Nabila. Elle voudrait incarnée la Kim Kardashian française. Grace à son franc parlé, ses mensurations hors normes et ses frasques, elle est devenue l'une des plus grandes vedettes de la télé-réalité. Mais derrière cette image de bimbo exubérante se dissimule une jeune femme complexe qui se dévoile dans son second livre autobiographique "Inclassable" qui sortira le 24 mai. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé samedi 20 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.