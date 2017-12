C'est LA nouvelle de la semaine : les fiançailles que tout le monde attendait depuis des mois, celles du Prince Harry et de Meghan Markle, ont bien eu lieu ! Le couple a officialisé la nouvelle lundi et donné sa première interview commune dans la foulée comme le veut la tradition. Depuis, c’est tout le Royaume-Uni qui se réjouit. Et nous aussi ! Le mariage princier est prévu au printemps prochain.