Qu'est ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? Les coulisses du tournage

C’est la comédie la plus attendee de 2019 ! Cinq ans après l’énorme succès du premier film (plus de 12 millions de spectateurs) la famille Verneuil est de retour. Dans « Qu’est-ce qu’on a ENCORE fait au Bon Dieu », Christian CLAVIER et Chantal LAUBY vont une nouvelle fois devoir gérer une crise : le départ de leurs enfants à l’étranger. Les équipes de 50' Inside se sont glissées dans les coulisses de la suite de cette comédie culte.