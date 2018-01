La réaction insolite de Jessica Chastain lorsqu’elle a monté les marches du Festival de Cannes pour la première fois

Jessica Chastain s’est confiée à Nikos Aliagas sur cinq dates qui ont marqué sa vie. Parmi elles, l’actrice américaine retient sa toute première montée des marches au Festival de Cannes en 2011. Elle était venue présenter "The Tree of Life" de Terrence Malick aux côtés de Brad Pitt et Sean Penn. Avant que le long-métrage ne remporte la Palme d’or, la comédienne se souvient de ce moment qui a bouleversé sa carrière. Elle s’est livrée sur les émotions qu’elle a ressenties en foulant l’un des tapis rouges les plus prestigieux au monde.