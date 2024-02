République Dominicaine, la star des Caraïbes

Pour se réchauffer un peu, direction les Caraïbes, en République Dominicaine ! Elle vient de battre son record de fréquentation, avec 10 millions de touristes en 2023 ! C’est la championne des vacances en formule tout compris. Une destination dont on croit tout connaître ! Et pourtant, un autre tourisme y est désormais possible, notamment dans la Baie de Samana. Entre luxe et aventure, comment la République Dominicaine se réinvente-t-elle ?