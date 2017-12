Retour sur les derniers mois de Johnny Hallyday

Au mois de mars dernier, on apprenait que Johnny Hallyday était atteint d’un cancer du poumon… D’abord une rumeur, puis une information confirmée par le chanteur lui-même. Dès lors, il avait décidé de rester maître de sa communication, en donnant régulièrement des nouvelles de sa santé à ses fans… « Je vais bien » disait Johnny Hallyday… Sa façon à lui, de faire front et de se battre contre la maladie. A la surprise générale, il avait maintenu la tournée des Vieilles Canailles, avec ses deux amis Eddy Mitchell et Jacques Dutronc… Un dernier rendez-vous avec ses fans. Retour sur les derniers mois de ce combattant.