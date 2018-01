Retour sur un phénomène de cinéma : la saga Tuche !

Après leur gain extraordinaire au loto et leurs aventures monégasques dans Les Tuche et leur voyage en Californie dans les Tuches 2 : Le rêve américain, Jeff et Cathy Tuche reviennent dans une nouvelle aventure : Les Tuche 3. Dans ce nouveau volet, ils débarquent à l’Elysée. Les deux acteurs se retrouvent dans une situation incroyable. A la télévision, au cinéma, sur Internet, le succès des Tuche ne se dément pas. Depuis 2010, cette famille un peu spéciale est devenue un véritable phénomène. Que certains ont parfois du mal à comprendre... A l'occasion de la sortie du nouveau volet, 50’Inside revient sur l'histoire de la saga !