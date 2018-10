La Route 66, partez à la découverte de cette route mythique de la côte Ouest des Etats-Unis

Avec la Route 66, c’est surement l’une des routes les plus célèbres des Etats-Unis. Il s’agit de la Route One. 900 kilomètres qui longent l’Océan Pacifique, traversent des paysages spectaculaires et des villes qui font rêver : San Francisco, Monterey, Santa Barbara... Johnny Hallyday ou encore Lenny Kravitz l’ont parcourue à moto. Nous vous emmenons dans leur sillage à la découverte de la route mythique de la côte Ouest de l’Amérique.