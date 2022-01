Saint-Barth : un réveillon au paradis

Pas besoin de neige et de montagne pour passer un réveillon de rêve. Oubliez les étendues de flocons blanc et imaginez-vous plutôt sur une plage de sable fin, sous un doux soleil : c’est le choix des privilégiés et des connaisseurs qui ont fui la grisaille en s’envolant pour Saint-Barth.