Saint-Martin, un confetti en plein cœur des Caraïbes

Chaque année, ils sont des milliers à se presser sur cette petite île mi-française mi-néerlandaise pour y faire la fête. Avec son festival de musique déjanté, ses boites de nuits et ses nombreux beach clubs, Saint-Martin n’a rien à envier à Ibiza ou à Mykonos. 50’ Inside vous emmène à la rencontre de ces Français qui se sont installés à plus de 6 000 kilomètres de chez eux pour réaliser leurs rêves et faire vibrer les nuits saint-martinoises.