Le saviez-vous ? Camille Cottin a tourné avec Brad Pitt

Vous ne le saviez peut-être pas, mais, il y a dix ans de cela, Camille Cottin, encore inconnue du grand public a tourné avec Brad Pitt. C'est à l'occasion d'une publicité dirigée par le réalisateur Wes Anderson que celle qui incarnera "Connasse" quelques années plus tard à la télévision, tourne une publicité avec l'un des acteurs les plus en vogue du tout Hollywood. Les deux acteurs tournent ensemble dans une publicité pour une marque de téléphone japonaise. Camille Cottin a 30 ans et fait une brève apparition dans le spot publicitaire. On l'aperçoit quelques secondes, le dos tourné et seins nus. Un moment unique que l'actrice accepte de raconter aux caméras de 50' Inside.