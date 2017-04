Dans le secret de Coachella  

Coachella… Ce nom ne vous dit peut-être rien, c’est pourtant l’endroit où il fallait être ces deux derniers week-ends ! C’est LE festival de musique préféré des stars, qui se tient chaque printemps en Californie, dans une vallée désertique, à trois heures de Los Angeles. Tête d’affiche de cette édition, Lady Gaga, dont la prestation a été relayée dans tous les médias. Un festival à la programmation branchée qui attire les stars sur scène mais aussi dans le public, comme Rihanna, Leonardo di Caprio, et même des français… Matt Pokora ou Gad Elmaleh y ont été aperçus cette année… Car en marge des concerts, Coachella est devenu un terrain de jeu pour qui veut se montrer, être vu, et faire la fête… Looks ultra-étudiés, pool-parties toutes plus folles les unes que les autres. Regardez !— Extrait de l’émission « 50’inside, le mag » diffusée samedi 29 avril, à (re)voir sur MYTF1