Dans le secret du défilé Vuitton  

Cette semaine, nous vous emmenons au Japon, dans les coulisses d’un des événements les plus attendus de la planète mode. C’était dimanche dernier, Le défilé croisière de Louis Vuitton. Une superproduction qui s’est préparée pendant des mois et qui a mobilisé 900 personnes. Un show spectaculaire pour lequel la célèbre maison de couture n’a pas hésité à faire venir 600 invités, au premier rang desquels Isabelle Huppert ou l’actrice Michelle Williams. Un déploiement de grands moyens, où chaque détail compte. Car les collections croisière, comme on les appelle, sont devenues des défilés aux enjeux colossaux, tout aussi importants que les fashion weeks. En exclusivité pour 50’inside, nous avons pu passer assister au plus près aux préparatifs de cet événement. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé samedi 20 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.