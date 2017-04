Dans le secret des stars — La Place Vendôme  

Cette semaine, c’est au cœur de la place la plus prestigieuse au monde que nous vous emmenons : la Place Vendôme. Depuis plus de deux cents ans, ce haut-lieu de la vie parisienne ne cesse d’attirer les têtes couronnées, les célébrités et les plus fortunés, à la recherche de bijoux et de diamants d’exception. A l’approche du festival de Cannes, c’est ici, à l’abri des regards, que les stars viennent choisir les plus belles parures qui leur permettront de briller sur la croisette. — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le 15 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.