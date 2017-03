Dans le secret des stars — La route 66, le mythe américain  

La route 66, c’est cet itinéraire de près de 4000 kilomètres, qui traverse les Etats-Unis d’Est en Ouest, de Chicago à Los Angeles, avec ses paysages grandioses et ses petites villes au charme suranné… Une route symbole de liberté et d’aventure, immortalisée au cinéma, et qui séduit les amateurs de road-trips, touristes et célébrités... Il y a quelques mois, Johnny Hallyday s’y est offert une virée à moto entre amis… Plongée au cœur de l’Amérique, « dans les secrets de la route 66 ». Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le 25 mars sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.