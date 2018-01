Les secrets de la famille Hadid

Ce nom ne vous dit peut-être rien mais il s’agit de l’une des familles les plus célèbres aux Etats-Unis… Les Hadid ! On y trouve le père, promoteur immobilier, la mère, ex top model devenue héroïne de TV réalité mais surtout les trois enfants dont Gigi et Bella nouvelles stars des podiums, elles font partie des 10 mannequins les mieux payées de la planete ! On a d’ailleurs pu voir Bella la cadette cette semaine à Paris pour la fashion week. Une famille richissime, glamour, ultra médiatisée qui suit sans aucun doute les traces de la célèbre famille Kardashian.