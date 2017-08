Secrets de stars : demain tous au régime vegan ?  

"Secrets de stars" s'intéresse cette semaine à la mode de l’alimentation vegan … Jessica Chastain, Brad Pitt ou encore Beyoncé l’ont adoptée depuis quelques temps déjà. En France aussi, ils sont de plus en plus nombreux à bannir de leurs assiettes tous les produits d’origine animale. « Demain tous au régime vegan ? », quels sont les enjeux, les dangers ? Extrait du replay de "50' inside, l'actu" du samedi 12 août 2017 à 17h55 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.