50' Inside Le Mag vous emmène dans les secrets d’un bateau mythique : le RIVA. Vous l’avez certainement déjà vu dans un film, une publicité ou amarré dans les plus beaux ports du monde… Un canot en acajou, symbole de luxe et d’élégance, né il y a plus de 50 ans sur un lac italien. Son créateur Carlo Riva vient de mourir mais il semble que ce petit bateau chéri des stars ait encore de beaux jours devant lui. Dans les secrets du Riva, la Rolls-Royce des mers. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé samedi 26 août sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.