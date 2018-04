SESSION LIVE : Tal interprète "Mondial" en acoustique

Tal nous propulse dans l’ambiance de la Coupe du Monde 2018. Pour la première fois, Tal interprète en live acoustique son titre « Mondial » co-écrit avec Soprano. Un message de fête, de rassemblement et de partage. « Loin de nous les discours qui divisent les hommes, vivons l’humanité », scande-t-elle. Ce titre pourrait bien devenir l’hymne non officiel des fans du ballon rond et des Bleus. A noter que Tal, qui a déjà vendu plus de 1,5 millions d’albums en quatre ans, sortira son nouvel album Juste un rêve le 8 juin prochain.