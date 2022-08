Sicile, le petit paradis de la Méditerranée

Les vacances s’achèvent et déjà, on pense aux suivantes. Et pourquoi pas en Sicile ? Très prisée par les touristes et par les célébrités, la Sicile regorge aussi de petits coins discrets, sauvages et authentiques qui font le bonheur de ceux qui se donnent la peine de les chercher.