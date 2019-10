Soprano, Phoenix Tour - Le concert évènement

Après un retour triomphal en 2018 avec son album « Phoenix » déjà vendu à plus de 380 000 exemplaires, Soprano signe une tournée évènement avec plus de 50 Zéniths à guichets fermés et 700 000 billets vendus en 2019. Le week-end dernier, il est devenu le premier artiste à se produire deux soirs de suite dans le stade mythique Orange Vélodrome dans le cadre de sa tournée XXL « Phoenix Tour ». Le célèbre Marseillais a enflammé sa ville natale en reprenant ses plus grands tubes. Retour en images sur ce concert événement. Extrait de l’émission 50' inside du samedi 19 octobre 2019.