Sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday : "Mon pays, c'est l'amour"

C’est l’événement musical de l’année ! Vendredi 19 octobre 2018 est sorti l’album posthume tant attendu de Johnny Hallyday,« Mon pays c’est l’amour ». Un album de 10 titres,enregistrés dans les semaines qui ont précédé la mort du chanteur, et dont Laeticia Hallyday, si discrète ces derniers mois est venue assurer la promotion en France. Nous étions dans les coulisses du JT de TF1 où elle s’est exprimée en exclusivité ce vendredi, et parmi les fans qui attendaient depuis près d’un an la sortie de cet album. Reportage d’Amira Bouziri