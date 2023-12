Sri Lanka, terre d'aventure

50' Inside vous emmène au Sri Lanka pour découvrir un nouveau jeu itinérant à travers le pays. 50 participants français, 700 kilomètres à parcourir en binôme, et en tuk tuk, avec tous les jours des défis à relever et autour d’eux, pour décor, les plus beaux paysages sri lankais. Certains ne se connaissaient qu'au matin du départ, d’autres ont choisi de faire équipe avec leur meilleur ami ou leur collègue. Entre fatigue, fous rires, dépassement de soi et émerveillement, comment ont-ils vécu au quotidien cette folle aventure au bout du monde ?