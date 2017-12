C'est l'un des films les plus attendus de cette fin d’année : "Les derniers Jedi", le huitième épisode de la saga Star Wars sort dans les salles obscures mercredi. Une saga qui fête ses 40 ans cette année, et qui a marqué plusieurs générations. Dans les secrets de la saga Star Wars, c'est un sujet signé Adeline Dessons et Noémie Klein.