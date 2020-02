Fini le temps où les stars laissaient leurs bébés à la maison pendant leur tournage ou leur tournée. Désormais, les femmes (et les hommes !) s’affichent avec leurs enfants, s’épanouissant pleinement dans leur rôle de parent. Eva Longoria ne se déplace jamais plus sans son Baby Baxton, Ryan Reynolds et Blake Lively sans leurs trois enfants – dont ils racontent les frasques à qui veut l’entendre. Bref, le règne des bébés d’Hollywood est arrivé !

