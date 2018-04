Stéphane Bern raconte 5 jours qui ont marqué sa vie

En cette semaine marquée par la naissance d’un nouveau prince d’Angleterre, il était logique d’aller à la rencontre d’un passionné des têtes couronnées... Monsieur Stéphane Bern. En 33 ans de carrière, le journaliste a multiplié les expériences à la radio et à la télévision. Spécialiste des dynasties royales, et plus généralement d’histoire, il est aussi, depuis 8 mois et à la demande du Président de la République, à la tête d’une mission de sauvegarde du patrimoine. Rencontre.