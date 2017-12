La story de la semaine : Jane Birkin, les hommes de sa vie

Et maintenant notre story consacrée cette semaine à Jane Birkin. Une immense artiste, indissociable de Serge Gainsbourg, avec lequel elle a incarné un couple mythique, à la fois sulfureux et glamour et auquel elle rend actuellement hommage dans une tournée événement en France et en Europe. Actrice, Chanteuse, Compagne, Muse et Mère, à 71 ans Jane Birkin a vécu de nombreuses vies. Éternelle amoureuse qui a toujours choisi sa destinée, Jane Birkin, c'est aussi une femme meurtrie par la disparition de l'homme de sa vie et de sa fille aînée Kate. Retour sur la vie d'une muse. - Extrait de l'émission 50'Inside du 23 décembre 2017