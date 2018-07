TAMARA 2 : Rayane Bensetti et Héloïse Martin font de drôles de confiences 😅

A l'occasion de la sortie du film TAMARA 2, en salle le mercredi 4 juillet, 50 MN INSIDE est parti à la rencontre des deux acteurs principaux : Rayane Bensetti et Héloïse Martin. Dans le film, Diego et Tamara se retrouvent en colocation mais dans la vraie vie, pourraient-ils se supporter ? Avec qui rêvent-ils de se retrouver en colocation ? Rayane Bensetti et Héloïse Martin répondent sans filtre, et avec beaucoup d'humour !